Rubio: Imamo indikacije da je Modžtaba Hamnei živ; eskalacija sukoba na granici Libana i Izraela

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ponuda o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod striktnim uslovima Irana nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države, niti druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu, ako budu dogovorene prihvatljive opcije.

10:21 Šef Mosada: Prodrli smo u "srž" tajni Irana i Hezbolaha Šef izraelske obaveštajne službe Mosad Dejvid Barnea izjavio je da je agencija ostvarila "dubok prodor u srž neprijateljskih tajni" i sprovela, kako je naveo, "revolucionarne" operacije u Iranu i regionu. Barnea je na ceremoniji u čast izuzetnih misija iz 2025. godine u sedištu Mosada, rekao da se uloga agencije tokom ratnog perioda promenila i da je postala znatno ofanzivnija, u koordinaciji sa