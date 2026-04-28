Rubio: Neprihvatljiva ponuda Irana o otvaranju Ormuza; Kremlj: Spremni smo da posredujemo u okončanju sukoba

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ponuda o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod striktnim uslovima Irana nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države, niti druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu, ako budu dogovorene prihvatljive opcije.

Nastavljaju se izraelski napadi na Liban – najmanje 14 ljudi je stradalo, a 37 ih je ranjeno u napadima na jugu, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Lider libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je direktne pregovore sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju, dok je izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio da će prkos te grupe imati katastrofalne posledice po Liban. Istovremeno, u Sankt Peterburgu iranski