U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni da je oštetio budžet grada i AP Vojvodine

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je M. B, osumnjičeni da je kao zastupnik udruženja građana zloupotrebom poližaja oštetio budžet Grada Novog Sada i AP Vojvodinu za dva miliona dinara, navodi se u saopštenju VJT-a.

On je osumnjičen za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz tog tužilaštva. Sumnja se da su udruženju građana "021 MOLE", čiji zastupnik je osumnjičeni M. B, dodeljena sredstva od Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, za realizaciju četiri projekta od 2.000.000 dinara. Kako se navodi u saopštenju, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava