Vučić: Švajcarska jedan od najvećih investitora, očekujemo nova ulaganja; Parmelan: Srbija naš najveći partner na Balkanu…

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa Parmelanom da su razgovarali o svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima i strateškim planovima i da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u našoj zemlji. Predsednik Švajcarske Konfederacije kaže da je Srbija glavni švajcarski partner na Balkanu.

Predsednik Švajcarske obišao Naučno-tehnološki park Beograd Predsednik Švajcarske Gi Parmelin posetio je sa delegacijom tokom zvanične posete Srbiji Naučno-tehnološki park Beograd čime je potvrđeno snažno i dugogodišnje partnerstvo dve zemlje u oblasti inovacija, digitalizacije i razvoja privrede. U okviru posete, visoka državna i poslovna delegacija imala je priliku da se informiše o radu Parka, kao i sa domaćim kompanijama koje razvijaju napredna tehnološka