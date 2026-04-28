Eksplozija u farmaceutskoj fabrici u Hirošimi, povređeno pet osoba

TOKIO - Pet osoba povređeno je u eksploziji u fabrici farmaceutske kompanije "Maruzen" u japanskom gradu Mijoši u prefekturi Hirošima.

Prema navodima vatrogasne službe, dve osobe su u teškom stanju, a incident se dogodio oko 11.35 časova, kada je prijavljeno da je "eksplodirao rezervoar" u postrojenju kompanije u oblasti Minamihatašiki Čou, preneo je portal "Njuz JP". Nije poznato da li su povređeni bili svesni u trenutku transporta, saopštile su nadležne službe. Incident se dogodio u industrijskoj zoni, oko dva kilometra istočno od čvorišta Mijoši na auto-putu Čugoku, a uzrok eksplozije za sada