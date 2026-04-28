Kralj Čarls u SAD danas će se obratiti američkom Kongresu

VAŠINGTON - Britanski kralj Čarls III obratiće se danas američkom Kongresu, gde se očekuje da će da naglasi značaj odbrane "demokratskih vrednosti" i jačanje transatlantskog partnerstva.

Očekuje se da će britanski kralj u govoru pred američkim zakonodavcima naglasiti da su u vremenu globalnih izazova saradnja i očuvanje vrednosti slobode, tolerancije i jednakosti "važniji nego ikada", preneo je BBC. Prema najavama, kralj će poručiti da su SAD i Velika Britanija, uprkos povremenim neslaganjima, uvek uspevale da pronađu način za zajedničko delovanje, uz poziv na "pomirenje i obnovu" bilateralnih odnosa. Takođe će istaći značaj savezništva kroz