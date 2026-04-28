Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće suočen sa tri optužbe

VAŠINGTON - Osumnjičeni za pucnjavu tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, Kol Tomas Alen (31), pojavio se pred sudom u Vašingtonu, gde se suočio sa tri krivične optužbe, uključujući pokušaj atentata na predsednika SAD Donald Trampa.

Alen, nastavnik i inženjer iz Kalifornije, optužen je da je u subotu otvorio vatru ispred balske sale hotela u kojoj su se nalazili Tramp i visoki zvaničnici administracije, kao i novinari, preneo je NBC. Na prvom pojavljivanju pred sudijom Metjuom Šarboom odgovarao je na osnovna pitanja, dok su postupak pratili brojni predstavnici medija i javnosti. Prema optužnici, Alen se tereti za pokušaj atentata na američkog predsednika, za šta mu preti kazna do doživotnog