Tragedija u Staparu: U kući pronađeno telo muškarca, drugi muškarac u teškom stanju

SOMBOR - U mestu Stapar, nadomak Sombora danas je došlo do teške porodične tragedije u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok se lekari bore za život druge. Kako RTV nezvanično saznaje, reč je o ubistvu i pokušaju samoubistva.

Policija je jutros, oko devet časova, po izlasku na lice mesta pronašla dva tela. Muškarac rođen 1973. godine podlegao je povredama zadobijenim iz vatrenog oružja, dok je muškarac rođen 1969. godine zatečen sa znakovima života i hitno prevezen u bolnicu, gde se lekari bore za njegov život. Kako nezvanično saznajemo, tragediji je prethodila porodična rasprava. Podsećamo, poslednji sličan tragičan događaj u ovom selu zabeležen je 2024. godine, kada su muškarac i