UKRAJINSKA KRIZA: Merc "ruši nade" Zelenskom: Ukrajina će možda morati da se odrekne dela teritorije – put ka EU uslovljen ustupcima

BEOGRAD - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je produženje ratnog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da bi Ukrajina u budućem mirovnom sporazumu sa Rusijom mogla da ostane bez dela teritorije, povezujući takve ustupke sa perspektivom približavanja Evropskoj uniji. Merc je ocenio da brzo članstvo Kijeva nije realno, ni 2027. ni 2028. godine.

Ruska vojska nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine. U Sumskoj oblasti poginule su dve osobe, dok je u Odesi povređeno najmanje 14, među kojima ima i dece. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema saopštenju pres-službe Zaporoške nuklearne elektrane, u napadu ukrajinskim dronom na transportnu radionicu elektrane poginuo je jedan zaposleni. Kijev optužuje Moskvu da elektranu koristi u vojne svrhe, dok Međunarodna agencija za