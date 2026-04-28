Arsen u Boru višestruko iznad dozvoljenog, kineski Ziđin bez odgovora na tvrdnje da uvozi toksične sirovine

Arsen, teški kancerogeni metal, identifikovan je tokom 2025. godine u vazduhu u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije, u količinama koje su dnevnim merenjima dostizale i do 95 puta veće vrednosti od onih koje predviđaju propisi o kvalitetu vazduha.

Prosečna godišnja koncentracija arsena na pojedinim lokacijama u Boru bila je pet puta veća od dozvoljene, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE). Glavni zagađivač u Boru, gradu u kojem je najvažnija industrija rudarenje i prerada bakra, jeste Rudarsko-topioničarski basen Bor, čiji je većinski vlasnik od 2018. godine, kineska kompanija Ziđin (Zijin). Stručnjaci Instituta za rudarstvo i metalurgiju iz Bora u naučnim radovima u koje je RSE imao uvid,