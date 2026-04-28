Vraćeno u posed više od 700 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Sirigu i Čeneju

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da je vraćeno u posed državno poljoprivredno zemljište u Sirigu u opštini Temerin i Čeneju u Novom Sadu.

Te parcele, od 528,8 hektara u Sirigu i 127,3 hektara u Čeneju su više decenija bile uzurpiranje i nezakonito ih je koristilo poljoprivredno dobro Кamendin Sirig. Postupak za vraćanje u posed državnog zemljišta je okončan u novembru prošle godine i na prvom javnom nadmetanju u Temerinu celokupna površina zemljišta je izdata u zakup po ceni od 571 evro po hektaru, što potvrđuje visok kvalitet zemljišta i značajno interesovanje poljoprivrednih proizvođača, navedeno