UŽIVO: Nagetsi oslabljeni u meču odluke

Biti ili ne biti. Denver Nagetsi od 4.30 časova igraju peti meč serije protiv Minesote u prvom kolu plej ofa Zapadne konferencije NBA lige. Nikola Jokić i drugovi moraju da dobiju ovaj meč ili završavaju ovogodišnju sezonu. Denver je dobio prvi duel na svom terenu, ali su onda usledile tri pobede Minesote, koja je stigla do tri meč lopte. Poseban značaj za Timbervulvse ima poslednji trijumf na domaćem terenu, koji su ostvarili bez pomoći startera Entonija Edvardsa