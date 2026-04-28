(VIDEO) Živ je Denver, tripl dabl Jokića i heroj iz senke

Denver Nagetsi su i dalje u plej ofu. Dobili su peti meč na svom terenu protiv Minesote 125:113 i smanjili rezultat u seriji na 3:2. Naredni meč igraće se u noći između četvrtka i petka u Mineapolisu. Nikola Jokić je za dve i po četvrtine stigao do tripl dabla, a meč je okončao sa 27 poena, 12 skokova i 16 asistencija. Heroj iz senke je bio Spenser Džons, koji je ubacio 20 poena, a njegove tri vezane trojke sredinom treće četvrtine su praktično rešile pitanje