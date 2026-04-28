Novi moćan potres iz Zaliva: Dokaz da su stari savezi mrtvi – sad svako igra za sebe

Izlazak Emirata iz OPEK-a u jeku rata u Iranu nije samo ekonomski potez, već demonstracija moći. Dok se Tramp rve sa besnim glasačima zbog cene goriva, a Moskva okreće Istoku, ovaj bumerang iz Persijskog zaliva pokazuje da su stari savezi mrtvi i da sada svako igra isključivo za svoj interes.

Ovo za Sputnjik kaže stručnjak za energetiku Jelica Putniković povodom odluke Ujedinjenih Arapskih Emirata da 1. maja izađu iz Organizacije zemalja izvoznica nafte i alijanse OPEK plus: U obrazloženju ove odluke UAE su saopštile da planiraju da nadalje usmere svoje napore na ono što diktiraju nacionalni interesi i obaveze prema investitorima, kupcima, partnerima i svetskim energetskim tržištima. Navode i da odluka potvrđuje evoluciju industrijske politike usmerene