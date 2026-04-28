U Patri uhapšen 89-ogodišnji muškarac koji je ranio pet osoba u napadima u Atini

Muškarac (89) koji je danas ranio pet osoba u napadima na zgradu fonda socijalnog osiguranja EFKA i Apelacionog suda u Atini uhapšen je u Patri, nakon višesatne policijske potrage, saopštila je grčka policija.

Prema navodima vlasti, osumnjičeni je pronađen u jednom hotelu u Patrasu, gde je stigao taksijem, a kod sebe je imao napunjen revolver kalibra 38 milimetara, prenosi Prototema. Policija je prethodno sprovela opsežnu potragu u Atini, Kalamati, njegovom mestu porekla, kao i na autobuskim i železničkim stanicama. Kako se navodi, sumnja se da je planirao odlazak u inostranstvo, nakon što je prethodno boravio u Italiji, a potom nameravao da otputuje u Francusku, tačnije