Prva ispovest ZORICE BRUNCLIK o bolesti: „Imala sam tešku operaciju debelog creva KEMIŠ JE LEŽAO SA MNOM“

Pevačica Zorica Brunclik posle dvomesečne pauze vratila se u „Pinkove zvezde“.

Tokom borbe sa bolešću i operacije, najveća podrška joj je bio suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš. – Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega – rekla je Zorica za „Premijeru“ i dodala da bolest nije krila: – Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da