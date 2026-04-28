Pljuskovi sa grmljavinom danas očekuju ove delove Srbije, evo i kada

Osvanulo je vedro i hladno jutro, ponegde i uz slab prizemni mraz.

Pred nama je sunčan i topao dan, povremeno uz umerenu oblačnost, koja će se premešetati sa severa Srbije. Maksimalna tempeatura biće od 20 do 25 stepeni. Inače, trenutne temperature kreću se od 2 do 10 stepeni, u Beogradu je 11°C. Zlatibor meri 10, Kopaonik 4, a Sjenica 3°C. Posle podne i krajem dana u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji će se tokom večeri premeštati ka centralnim