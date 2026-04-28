Pobeda karijere mu je protiv Novaka u velikom finalu, sada u neizvesnom meču osigurao osminu finala Mastersa

Telegraf pre 46 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Rusa Karena Hačanova 6:4, 7:6 (13:11).

Meč je trajao jedan sat i 48 minuta. Menšik je 27. teniser sveta, dok se Hačanov nalazi na 16. mestu ATP liste. Ovo je bio treći međusobni duel češkog i ruskog tenisera, a prvi trijumf Menšika, koji će u osmini finala igrati protiv Aleksandra Zvereva iz Nemačke. U preostalim mečevima osmine finala Mastersa u Madridu sastaće se: Janik Siner (Italija) - Kameron Nori (Velika Britanija) Vit Kopriva (Češka) - Rafael Hodar (Španija) Tomas Martin Ečeveri (Argentina) -
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeArgentinaMadridATPČeškaItalijaVelika BritanijaATP listaNemačkaŠpanijaJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

