Srpski automobilista Milovan Vesnić počeo sezonu drugim mestom u Austriji

Srpski automobilista Milovan Vesnić osvojio je drugo mesto u Grupi tri na trkačkom vikendu u Austriji u novoj sezoni FIA šampionata Evrope na brdskim stazama (FIA EHCC).

Milovan Vesnić je na stazi "Rechberg rennen" vozio prerađeni "audi RS3 LMS" sa pogonom na sva četiri točka, a trku je završio kao drugi u Grupi 3. Đorđe Vesnić je bio za volanom "reno klia RS4", a posle nekolko tehničkih problema debitantski nastup je završio na šestom mestu u Grupi 5. - Prezadovoljan sam prvim vikendom, sve je prošlo u najboljem redu, posebno kad se uzme u obzir koliko smo posla imali tokom zime. Pre svega, ponosan sam na Đorđa, nisam očekivao da