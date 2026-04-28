Uhapšen deda (89) koji je izazvao haos u Atini: Pucao u dve državne ustranove, pa pobegao, ima ranjenih!
Telegraf.rs
Dedino kretanje
Osamdesetdevetogodišnji muškarac koji je u utorak ujutru posejao teror u prostorijama EFKA-e (Grčki zavod za socijalno osiguranje) i Apelacionog suda, konačno je uhapšen nešto posle 16.30 časova po lokalnom vremenu. U tim pucnjavama on je ranio pet osoba. Grčka policija (ELAS) pokrenula je potreru u Atini, Kalamati (njegovom rodnom mestu), na autobuskim i železničkim stanicama, i na kraju uspela da ga locira u jednom hotelu u Patri, gde se odvezao taksijem. Prema