"On će zbrisati celu populaciju..." Stručnjaci otkrili šta je Tramp rekao kralju Čarlsu i na kog lidera je mislio (foto/video)…

KRALj Čarls Treći i kraljica Kamila stigli su u ponedeljak u Belu kuću, a iako su njihovi prvi pozdravi sa Donaldom i Melanijom Tramp bili tihi, stručnjakinja za čitanje sa usana, Nikola Hikling, za "Dejli mejl" je dešifrovala ovaj prilično neobičan dijalog.

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool) Razgovor je započeo nimalo ugodnim temama. Tramp se odmah osvrnuo na nedavnu pucnjavu tokom večere dopisnika Bele kuće, na šta je kralj Čarls odgovorio: "Radije ne bih ovde predugo stajao. Osećam da ne bi trebalo da budem ovde". Tramp ga je upitao da li je dobro, dodavši da cela situacija „nije dobra stvar“, na šta je nadovezao: "Nisam bio spreman, ali sada jesam". Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool) Predsednik SAD-a potom je naglo