Danas: Visoki savet tužilaštva odbio preporuku Venecijanske komisije

Visoki savet tužilaštva odbio je da na dnevni red uvrsti preporuku Venecijanske komisije o vraćanju tužilaca u specijalizovana tužilaštva, uprkos upozorenjima o ugrožavanju kontinuiteta istraga

Visoki savet tužilaštva (VST) odbio je preporuku Venecijanske komisije da vrati tužioce u Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i u Tužilaštvo za ratne zločine, objavio je Danas. Kako se navodi, VST je odbio da tu tačku stavi na dnevni red glasanjem 6:5. To podvrđuje i dnevni red sednice koji je objavljen na sajtu ove institucije, na kome nema ove predložene teme. Podsetimo, Venecijanska komisija, ustavno ekspertsko telo Saveta Evrope, izdala je pre četiri dana