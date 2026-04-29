Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala na vozače da budu oprezni tokom prvomajskih praznika

Agencija za bezbednost saobraćaja je danas apelovala na učesnike u saobraćaju da tokom prvomajskih praznika pokažu dodatnu odgovornost i oprez u saobraćaju.

Agencija je u saopštenju ukazala da zbog više vozila na putevima, dužih putovanja i opuštenija atmosfera najčešće dolazi do grešaka u saobraćaju koje mogu imati i najteže posledice.

"To nisu nepredvidive situacije. To su iste pogrešne odluke koje se ponavljaju - prekoračenje brzine, konzumiranje alkohola, telefoniranje tokom vožnje", dodaje se.

Agencija je upozorila da svaka od tih odluka povećava rizik i može imati najteže posledice, te istakla da podaci pokazuju da svaka druga nastradala osoba strada zbog vozačevih "pogrešnih izvođenja radnji".

"Bezbednost u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svakog učesnika a samo pravilnim donošenjem odluka, poštovanjem propisa i međusobnim uvažavanjem može se smanjiti rizik i sprečiti nastanak najtežih posledica", dodaje se.