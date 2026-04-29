BIRN: Sporazum s Izraelom predviđa uzajamne inspekcije bezbednjaka

Opšti bezbednosni sporazum s Izraelom o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, koji je danas usvojio Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, odnosi se na privatne i državne firme i njihove zaposlene i predviđa povremene uzajamne dolaske bezbednjaka u inspekciju, a svi eventualni sporovi će se rešavati van domaćih ili međunarodnih sudova, objavila je Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

Po navodima portala, odlukom skupštinskog odbora omogućena je privremena primena sporazuma pre nego što bude formalno usvojen u Narodnoj skupštini, a hitnost primene proizlazi iz očekivane isporuke vojne opreme iz Izraela, namenjene opremanju Vojske Srbije.

"Što raniji početak primene predloženog sporazuma omogućio bi što ranije potpisivanje i stupanje na snagu ugovora u vezi sa opremanjem sredstvima naoružanja i vojne opreme i unapređenje operativnih sposobnosti Vojske Srbije", navodi se u dokumentu do kojeg je došao BIRN.

Dodaje se da će u Srbiji za primenu sporazuma biti zaduženo Ministarstvo odbrane, dok je u Izraelu to Direkcija za bezbednost odbrambenog sistema (DSDE), poznatija kao Malmab, telo u okviru Ministarstva odbrane Izraela koje deluje i u obaveštajnom kapacitetu, jer se bavi pribavljanjem tehnoloških informacija i obaveštajnih podataka u inostranstvu.

"Sporazum predviđa mogućnost formiranja zajedničke radne grupe dve zemlje, kao i da obe zemlje imaju pravo da s vremena na vreme šalju delegacije bezbednosnih stručnjaka u posete teritoriji druge strane 'kada je to obostrano pogodno'. Sporazum pokriva svaki prenos ili razmenu tajnih podataka u vezi zajedničkih ulaganja (joint venture), ugovora, kao i 'prodaju odbrambenih sredstava, ili naoružanja, praktičnog vojnog znanja ili iskustva (know-how) ili robe dvostruke namene, softvera ili tehnologije", preneo je portal.

Navodi se da se sporazum odnosi na sve pravne subjekte uključene u poslove u oblasti odbrane, bilo privatne ili državne, kao i na svaki prenos tajnih podataka između predstavnika entiteta, njihovih zaposlenih ili konsultanata, bez obzira na njihov status.

"Odavanje tajnih podataka 'trećoj strani' odnosno državnom službeniku, ugovaraču, zaposlenom kod ugovarača ili bilo kojoj 'međunarodnoj organizaciji' je zabranjeno. Takođe, svi treba da se uzdrže 'od bilo kakvog javnog otkrivanja tajnih podataka' u vezi sa zajedničkim aktivnostima, bez pisane saglasnosti druge strane", stoji u dokumentu.

BIRN je preneo i da u slučaju "povrede bezbednosti" ili sumnje da je došlo do toga, država u kojoj se to desilo obaveštava drugu, započinje istragu, saopštava rezultate istrage i detalje o "preduzetim korektivnim merama" da se to više ne ponavlja.

Dodaje se da su se obe zemlje saglasile da se eventualni sporovi neće javno objavljivati, kao i da bilo kakav spor ili neslaganje "neće biti predmet nijednog nacionalnog ili međunarodnog tribunala ili suda, niti bilo kog prava".

"Svaka strana se obavezuje da se uzdrži od bilo kakvog javnog objavljivanja koje se odnosi na oblasti uzajamne saradnje i aktivnosti u okviru ovog sporazuma, osim ako druga strana to ne odobri u pisanoj formi", navodi se u dokumentu u koji je BIRN imao uvid.

Odbor Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove ranije danas je podržao sporazum o saradnji Srbije i Izraela o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane.

Tokom rasprave opozicioni poslanici su ga kritikovali i zbog globalne situacije u svetu, ukazujući i na niz nepoznanica u predloženom tekstu, a ostali su bez odgovora da li je sporazum u vezi s izgradnjom srpsko-izraelske fabrike dronova u Srbiji.

(Beta, 29.04.2026)