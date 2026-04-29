Dan žalosti u Šapcu zbog pogibije četiri osobe u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma-Šabac

U Šapcu je danas Dan žalosti zbog pogibije četiri osobe u saobraćajnoj nesreći.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma – Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, a jedna je podlegla povredama u bolnici.

U odluci objavljenoj na sajtu Grada piše da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Šabac.

Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i ugostiteljskim objektima.