Macut sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove razgovarao o Šengenu i evrointegracijama

Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom o evrointegracijama, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, saopštio je premijerov kabinet.

Macut je rekao da Srbija podržava model postepenog institucionalnog uključivanja država kandidata, uključujući mogućnost privremenog učešća u određenim institucionalnim i političkim formatima, uz određena ograničenja kao što je odsustvo prava veta i uz jasan princip reverzibilnosti.

Beograd smatra da je neophodno skratiti vreme čekanja na granici Šengenske zone, dodao je on.

Govoreći o migracijama, Macut je naveo da je Srbija dokazala da deli evropske vrednosti, kao i spremnost da preuzme svoj deo obaveza, uz puno poštovanje normi i standarda međunarodnog prava.

On je dodao da je saradnja sa evropskim institucijama u toj oblasti usaglašena, kao i da je Srbija tome doprinela.

Macut je ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji (EU) strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Srbije i da veruje da Evropa gleda ka Srbiji, kao što Srbija gleda ka njoj, bez uslovljavanja, navedeno je u saopštenju.

