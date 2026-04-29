Parlament nije izabrao predsednika Kosova, slede novi vanredni izbori
Skupština Kosova je danas po četvrti put, zbog nedostatka kvoruma, okončala sednicu na čijem dnevnom redu je trebalo da bude izbor predsednika Kosova.Kosovo tako nije dobilo predsednika u zakonski predviđenom roku, zbog čega slede novi vanredni parlamentarni izbori.
Na sednici su bili prisutni samo poslanici pokreta Samoopredeljenje i manjinskih zajednica, dok su je bojkotovali poslanici Demokratske partije, Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Srpske liste.
Skupština Kosova sinoć je pokrenula proces glasanja za predsednika Kosova kojem je pristupila iako nije ispunjen osnovni uslov, prisustvo najmanje dve trećine poslanika.
Nevladine organizacije i stručnjaci ustavnog prava su ocenili da početak glasanja za predsednika, bez prisustva najmanje dve trećine poslanika, predstavljalo kršenje zakona i "ozbiljno i neprihvatljivo narušavanje Ustava Kosova".
Večeras u ponoć, između utorka i srede, istekao je rok za izbor predsednika Kosova, zbog čega se, po Ustavu Kosova i odlukama Ustavnog suda, parlament raspušta, a Kosovo ide na još jedne vanredne parlamentarne izbore, najkasnije u roku od 45 dana nakon raspuštanja sadašnjeg saziva parlamenta.
Od srede 29. aprila bi v.d predsednice Kosova Aljbiljena Hadžiju trebalo da počnu konsultacije o mogućem datumu održavanja vanrednih izbora za kosovski parlament.
(Beta, 29.04.2026)