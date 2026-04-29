Pojačane kontrole na pijacama, uklonjeno više stotina kilograma nebezbedne hrane

Beta pre 1 sat

 Na pijacama su na teritoriji Južnobačkog okruga od 24. do 26. aprila obavljene pojačane inspekcijske kontrole i uklonjeno je više stotina kilograma nebezbedne hrane, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede.

Na Кvantaškoj pijaci u Novom Sadu inspektori su stavili van prometa 422,1 kilogram nebezbedne hrane životinjskog porekla (proizvodi bez deklaracije, sa isteklim rokom i zdravstveno neispravni), koja je upućena na neškodljivo uništenje.

Na pijaci u Beočinu, otkriveno je 124,7 kilograma nebezbednih proizvoda životinjskog porekla (domaćeg i uvoznog porekla bez deklaracije, koji su takođe uništeni.

Inspektoru su na pijaci „Najlon“ u Novom Sadu iz prometa uklonili 185,48 kilograma nebezbedne hrane koju su prodavali neregistrovani trgovci.

I u Beogradu su utvrđene nepravilnosti u izlaganju i prodaji proizvoda životinjskog porekla (neadekvatni uslovi čuvanja, nedeklarisani proizvodi i neobeležena jaja) koja je povučena iz prometa i uništena.

Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će, u cilju zaštite zdravlja građana, suzbijanja nelegalnog prometa i podizanja nivoa bezbednosti hrane na tržištu, inspekcijske kontrole biti nastavljene.

(Beta, 29.04.2026)

