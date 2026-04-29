Sindikat sudske vlasti: Žalba Venecijanskoj komisiji zbog Radne grupe

Sindikat sudske vlasti najavio je danas da će se obratiti Venecijanskoj komisiji zbog odluke ministra pravde Nenada Vujića da u Radnu grupu za pripremu izmena takozvanih Mrdićevih zakona, "ne uključi najvažniji deo relevantne stručne javnosti i civilnog sektora – advokatske komore, Odbranu struke, CEPRIS, Sindikat sudske vlasti, YUCOM".

U saopštenju tog sindikata se navodi da su u sastav Radne grupe uključeni predstavnici "pažljivo i selektivno odabranih državnih organa i još pažljivije odabranih strukovnih udruženja".

"Navedeno čitav ponovni proces čini netransparentnim, nedemokratskim i suštinski neinkluzivnim, jer se umesto stvarnog dijaloga bira zatvoreni krug poželjnih istomišljenika. Кada je reč o većini izabranih organizacija koji čine radnu grupu, javnost s pravom postavlja pitanje njihove stvarne nezavisnosti, budući da se u značajnom broju radi o strukturama koje deluju kao vladine nevladine organizacije, odnosno takozvane GONGO organizacije", piše u saopštenju.

Sindikat je ocenio da se time pokušava "fingiranje javne rasprave o izmenama tkz. Mrdićevih zakona, iako je već sam inicijalni postupak njihovog donošenja u hitnom mišljenju Venecijanske komisije ocenjen kao netransparentan, nesveobuhvatan i nedemokratski".

"Sindikat sudske vlasti koji je isključen iz Radne grupe, a koji je neposredno učestvovao na sastancima sa Venecijanskom komisijom povodom predmetnih zakona, istoj će uputiti pismo sa naznakom da je to već drugo ignorisanje preporuka iz njenog hitnog mišljenja objavljenog 24. aprila imajući u vidu i odbijanje Visokog saveta tužilaštva da na dnevni red stavi pitanje vraćanja tužilaca u Posebno odeljenje za organizovani kriminal, protiv kog predloga za stavljanje na dnevni red se zalagao i član VST, aktuelni ministar pravde", piše u saopštenju.

(Beta, 29.04.2026)