Studenti u Beogradu i Novom Sadu dele nalepnice Studenti pobeđuju, u blizini i štandovi SNS

Dva štanda na kojima se dele nalepnice "Studenti pobeđuju" postavljena su u centru Beograda - na Terazijama i kod Doma omladine, a ispred Doma Narodne skupštine Srbije je veliki transparent vlasti "Srbija pobeđuje".

Na dve lokacije je podela nalepnica "Studenti pobeđuju" planirana od 16.30 do 20.30 sati.

Iz neformalnog zbora građana opštine Stari grad su kazali da su se građani okupili i pre nego što su postavljeni štandovi studenata, prenela je Televizija N1.

Nekoliko stotina metara dalje, na platou ispred Skupštine, okupile su se pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, a na stepenicama Skupštine je veliki transparent "Srbija pobeđuje".

Novi Sad: Studenti dele nalepnice, nedaleko od njih pristalice SNS postavljaju štandove

Studenti u blokadi danas su na 14 lokacija u Novom Sadu postavili štandove na kojima građanima dele nalepnice na kojima piše "Studenti pobeđuju", nedaleko od njih štandove postavljaju i članovi Srpske napredne stranke (SNS).

Studentski štandovi obeležen su transparentima "Studenti pobeđuju", a pristalice SNS su okačile transparente "Srbija pobeđuje".

Na studentskim štandovima su i kutije za donacije građana, a članovi SNS-a dele prolaznicima kese sa blokčićima i olovkama. Pojedini članovi SNS-a nose jakne sa obeležjima stranke i inicijalima člana te stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Ono što smo započeli u decembru sa 400.000 potpisa, sada nastavljamo još konkretnije: spremili smo isto toliko nalepnica koje moraju da stignu u svaki ćošak Srbije", naveli su studenti.

Studenti su saopštili da je interesovanje građana veliko, zbog čega su odlučili da umesto 400.000 nalepnica podele 1,2 miliona nalepnica.

(Beta, 29.04.2026)