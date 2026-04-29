Studenti u Beogradu i Novom Sadu dele nalepnice Studenti pobeđuju, u blizini i štandovi SNS

Beta pre 21 minuta

Dva štanda na kojima se dele nalepnice "Studenti pobeđuju" postavljena su u centru Beograda - na Terazijama i kod Doma omladine, a ispred Doma Narodne skupštine Srbije je veliki transparent vlasti "Srbija pobeđuje".

Na dve lokacije je podela nalepnica "Studenti pobeđuju" planirana od 16.30 do 20.30 sati.

Iz neformalnog zbora građana opštine Stari grad su kazali da su se građani okupili i pre nego što su postavljeni štandovi studenata, prenela je Televizija N1.

Nekoliko stotina metara dalje, na platou ispred Skupštine, okupile su se pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, a na stepenicama Skupštine je veliki transparent "Srbija pobeđuje".

 

Novi Sad: Studenti dele nalepnice, nedaleko od njih pristalice SNS postavljaju štandove

Studenti u blokadi danas su na 14 lokacija u Novom Sadu postavili štandove na kojima građanima dele nalepnice na kojima piše "Studenti pobeđuju", nedaleko od njih štandove postavljaju i članovi Srpske napredne stranke (SNS).

Studentski štandovi obeležen su transparentima "Studenti pobeđuju", a pristalice SNS su okačile transparente "Srbija pobeđuje".

Na studentskim štandovima su i kutije za donacije građana, a članovi SNS-a dele prolaznicima kese sa blokčićima i olovkama. Pojedini članovi SNS-a nose jakne sa obeležjima stranke i inicijalima člana te stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Ono što smo započeli u decembru sa 400.000 potpisa, sada nastavljamo još konkretnije: spremili smo isto toliko nalepnica koje moraju da stignu u svaki ćošak Srbije", naveli su studenti.

Studenti su saopštili da je interesovanje građana veliko, zbog čega su odlučili da umesto 400.000 nalepnica podele 1,2 miliona nalepnica.

(Beta, 29.04.2026)

Povezane vesti »

Radio 021 pre 11 minuta
Nova pre 1 sat
In medija pre 31 minuta
Radio sto plus pre 6 minuta
N1 Info pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadSNS

Društvo, najnovije vesti »

Danas pre 56 minuta
Danas pre 56 minuta
Danas pre 16 minuta
Danas pre 51 minuta
Insajder pre 0 minuta