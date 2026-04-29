Nove fotografije atentatora na Trampa: Pre pucnjave pozirao ispred ogledala u hotelu, oko struka zakačio oružje i municiju

Alen je optužen za pokušaj atentata na Donalda Trampa i nošenje više komada oružja, uključujući pištolj, pumparicu i noževe Tužilaštvo zahteva da Alen ostane u pritvoru do suđenja navodeći ozbiljnost i planiranost njegovih dela Nove fotografije priložene u memorandumu koji je podnela američka vlada prikazuju Kola Tomasa Alena, čoveka optuženog da je otvorio vatru na dopisnika Bele kuće prošlog vikenda, sa oružjem u hotelskoj sobi pre napada. Tužilaštvo je dostavilo