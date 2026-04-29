Ovi ljudi su pomogli Milošu Medenici da pobegne! Uhapšena dva muškarca u Podgorici: Sin bivše predsednice Vrhovnog suda i dalje u bekstvu

Osumnjičeni Saša Laković i Nemanja Mučalica pružili pomoć i logistiku Medenici Medenica je prekršio meru nadzora Uhapšeni su S.L (36) i N.M (36) iz Podgorice zbog sumnje da su omogućili bjekstvo Milošu Medenici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je nezvanično potvrđeno Portalu " Pobjeda", osumnjičeni su Saša Laković i Nemanja Mučalica. - Službenici Uprave policije – Odeljenja bezbednosti Podgorica su sinoć, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode dva lica, S.L (36) i N.M (36) iz Podgorice, zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje bekstva licu lišenom slobode, a što se odnosi na omogućavanje bekstva osuđenom licu Milošu Medenici - navodi se u