"Sledi neviđena vojna akcija" Iran najavio "kaznu" za Ameriku, situacija u Gazi i dalje kritična, Tramp Teheranu: "Opametite se"

Donald Tramp tvrdi da je Iran pred kolapsom i traži otvaranje Ormuskog moreuza.

Lideri Zalivskih zemalja sastali su se u Saudijskoj Arabiji zbog regionalne krize. Rat između Irana s jedne, i SAD i Izraela sa druge strane ušao je u 61. dan. Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da ga je Iran obavestio da je "pred kolapsom" i da je tražio od Vašingtona da "otvori Ormuski moreuz što je pre moguće". Lideri zemalja Zaliva održali su sastanak o regionalnoj krizi u Saudijskoj Arabiji u trenutku dok Bela kuća razmatra ponovno otvaranje Ormuza.