Srbija uspešno plasirala obveznice, tražnja premašila osam milijardi evra

Srbija je uspešno realizovala novu emisiju državnih obveznica, uz veliko interesovanje američkih i evropskih investitora, saopštilo je Ministarstvo finansija u sredu.

Tražnja je premašila osam milijardi evra, za emisiju koja je prvi put organizovana u tri tranše i dve valute: dve tranše su denominovane u evrima (od milijardu i 900 miliona evra), dok je treća u dolarskom iznosu od 1,25 milijardi evra. Ministar finansija Siniša Mali izrazio je zadovoljstvo rezultatom emisije, koja, kako je rekao, potvrđuje snažno poverenje investitora u stabilan kreditni profil i u ekonomsku politiku zemlje. "Ovakvo interesovanje investitora za