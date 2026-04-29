Bešiktaš srpskog trenera Dušana Alimpijevića ostao bez titule u Evrokupu

Košarkaši Burga osvojili su Evrokup pošto su i u drugoj utakmici finalne serije pobedili Bešiktaš, ovoga puta rezulattom 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19).

Burg je bio bolji i u prvom meču u Istanbulu sa 72:60, a večeras je kod kuće potvrdio brejk. Na taj način se francuski klub plasirao u Evroligu naredne sezone. Najefikasniji u redovima Burga bili su Kevin Kokila sa 18 i Adam Mokoka sa 17 peona. Kod Bešiktaša, koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, bolji od ostalih bio je Džona Metjus sa 18 poena.