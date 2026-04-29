Nikola Đurišić pred debitantskim nastupom za Crvenu zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde počinju četvrtfinalnu seriju KLS-a protiv Zlatibora u sredu od 18.30 časova.

Crveno-beli imaju prednost domaćeg terena u toj seriji, a beogradski klub je putem objave na društvenoj mreži X pozvao navijače da što većem broju dođu na meč, ali i obelodanio da se treninzima priključio Nikola Đurišić koji će imati prilike da debituje za tim Saše Obradovića. – Treninzima Crvene zvezde Meridianbet priključio se i Nikola Đurišić, koji će sutra imati priliku da protiv Zlatibora u Pioniru debituje u dresu crveno-belih. Dođite i podržite crveno-bele u