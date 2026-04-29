Panatinaikos napravio brejk na početku plej-of serije Evrolige

Košarkaši Panatinaikosa poveli su 1:0 u plej-of seriji Evrolige protiv Valensije, pošto su na gostujućem terenu slavili 68:67 (23:15, 16:17, 15:17, 18:14).

Panatinaikos je do pobede stigao poenom Kendrika Nana sa linije slobodnih bacanja dve sekunde pre kraja meča. Najefikasniji kod Panatinaikosa bio je Nan sa 21 poenom, a pratili su ga Ti Džej Šorts i Matijas Lesor sa po 12 poena. Kod Valensiji su se izdvojili Žan Montero sa 15, Breston Ki sa 12 i Kameron Tejlor sa 11 poena. Naredni meč u seriji, koja se igra na tri pobede, igra se 28. aprila, ponovo u Valensiji.