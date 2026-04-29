Protest kod RTS-a: Zahtev za bojkot Pesme Evrovizije (FOTO/VIDEO)

Kvir oslobođenje se neće desiti ako ćutimo dok naše političko vođstvo, javni servisi i omiljeni izvođači, koje smatramo saveznicima, podržavaju apatrhejd i genocid, poručili su večeras okupljeni na protestu ispred zgrade javnog servisa u Takovskoj ulici, sa kog je pozvano na bojkot Pesme Evrovizije.

Pročitano je zajedničko saopštenje grupa Kvir zbor Beograda, Za slobodnu Palestinu, Okupirani SKC, Filološki fakultet u blokadi, Fakultet primenjenih umetnosti u blokadi i inicijativa Naš pRoTeSt, u kojem se navodi da će se videti pravo lice aktera koji kvir publiku koriste kao token i koji su spremni da je žrtvuju bez mnogo premišljanja. Ponovljeni su zahtevi da RTS otkaže učešće na Evroviziji, da bend Lavina otkaže svoj nastup i da lokali u kojima se prati