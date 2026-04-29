San Antonio u drugoj rundi plej-ofa NBA lige, pobede Filadelfije i Njujorka

Košarkaši San Antonija plasirali su se u drugo kolo plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu u petoj utakmici pobedili Portland sa 114:95.

San Antonio, koji se plasirao u polufinale Zapadne konferencije prvi put od 2017. godine, tokom cele utakmice nije ispuštao vođstvo, a imao je i 28 poena prednosti u jednom trenutku. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Dearon Foks sa 21 i Džulijan Šempenji sa 19 poena, dok je Viktor Vembanjama meč završio sa 17 poena, 14 skokova i šest blokada. U timu Portlanda najbolji je bio Deni Avdija sa 22 poena, Džeremi Grant je dodao 12, dok su Robert Vilijams i Sidi