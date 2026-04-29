Šta znači izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEK-a i zašto je važan za svet

Veoma je važno to što su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) saopštili da će naprasno izaći iz OPEK-a, organizacije zemalja izvoznica nafte.

Emirati su bili član još pre nego što su postali nacionalna država 1971. godine. OPEK je organizacija uglavnom zalivskih izvoznica nafte, koja je decenijama kontrolisala cenu sirove nafte pojačavajući ili smanjujući proizvodnju i određujući kvote za sve članice. On je odigrao ključnu ulogu u naftnoj krizi 1970-ih, koja je zauzvrat transformisala svetsku energetsku politiku. I dok proizvodnjom u OPEK-u dominira Saudijska Arabija, UAE su imali drugi najveći kapacitet