Tramp objavio sliku sa automatskom puškom: „Iran nikako da se sabere, neka se urazumi“

„Iran nikako da se sabere. Ne znaju kako da potpišu sporazum o nenuklearnom oružju. Bolje da se brzo urazumi!“, rekao je američki predsednik Donald Tramp u novoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, uz sliku na kojoj drži automatsku pušku. Iznad slike piše „NEMA VIŠE GOSPODINА FINОG MOMKA!“ sa američkom zastavom. Ova objava je usledila nakon što je rekao svojim pomoćnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, prema pisanju WSJ-a, prenosi Index. Na