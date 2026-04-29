Tramp poručio Mercu: „Svet bi bio talac ako Iran dobije nuklearno oružje“

Američki predsednik Donald Tramp oštro je danas odgovorio nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu, koji je prethodno rekao da je iransko rukovodstvo ponizilo Sjedinjene Američke Države i da je Teheran u pregovorima nadmudrio Amerikance. „Nemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje.

On ne zna o čemu govori. Kad bi Iran imao nuklearno oružje, celi bi svet bio njihov talac“, napisao je Tramp na društvenoj mreži. „Upravo sada sa Iranom radim ono što su druge države ili drugi predsednici davno morali da urade“, dodao je. „Nije ni čudo da Nemačkoj ide tako loše i ekonomski i inače“, poručio je Tramp. Merc prethodno u razgovoru sa studentima u Marsbergu rekao da su Iranci u pregovorima nadmudrili Trampov tim. „Očigledno je da su Iranci vrlo vešti