U Rusiji se zapalilo naftno postrojenje nakon što je Zelenski najavio nove napade

Jedno naftno postrojenje u Rusiji se danas navodno zapalilo, nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio napad dronom dugog dometa.

Ruski mediji su preneli da se pogođeni objekat nalazi u Permskoj oblasti na zapadu zemlje, više od 1.500 kilometara od Ukrajine, dok nepotvrđeni izveštaji navode da su oštećeni pumpa i kompleks za skladištenje. Guverner Perma Dmitrij Mahonin rekao je da je dron pogodio neutvrđeni industrijski objekat, što je izazvalo požar. Zelenski je ranije danas na Telegramu objavio snimak na kom se vidi veliki stub crnog dima u selu blizu naseljenog područja i naveo da Ukrajina