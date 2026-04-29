„Žene za promene“ protestovale zbog četvrtog femicida: „Ignorisanjem nasilja, postajemo saučesnici“

Novosadska aktivistička grupa „Žene za promene“ održala je u utorak, 28. aprila od 17 časova na Trgu slobode u centru Novog Sada protestnu akciju zbog četvrtog femicida koji je izvršen tokom ove godine u Srbiji.

Aktivistkinja i feministkinja Teodora Petric je svoje obraćanje ispred grupe „Žene za promene“ počela navođenjem novih žrtvava i počinioca femicida, piše N1. „Dana 27. februara u Jarčujku kod Kraljeva, pedesetsedmogodišnji muškarac ubio je svoju pedesetogodišnju suprugu samostrelom u porodičnoj kući i ranio svoju majku, nakon čega je izvršio samoubistvo. Ovo je drugi femicid od početka ove godine. Maloletni muškarac ubio je pedesetjednogodišnju Mirelu M., partnerku