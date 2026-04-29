Crvena zvezda deklasirala Zlatibor: Crveno-beli poveli u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa KLS

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zlatibor rezultatom 112:73 u prvom meču četvrtfinalne serije plej-ofa Košarkaške lige Srbije.

Zvezda je meč pred 1.136 navijača u dvorani "Aleksandar Nikolić" odigrala ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta, a trener Saša Obradović je iskoristio priliku da pruži šansu i mladim igračima. Crvena zvezda imala je sjajno šutersko veče, što je najbolje videlo kroz procenat šuta za tri poena, gde su crveno-beli pogodili 17 trojki iz 32 šuta. Gotovo besprekorno su odigrali prvo poluvreme izabranici Saše Obradovića, kojim je ovo bio i prvi meč posle bolne