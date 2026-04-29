Menja se format domaće lige u košarci: Vojvodina uskoro sa Partizanom i Zvezdom

Košarkaši Vojvodine bi od jeseni mogli da dobiju ono što se godinama čekalo – priliku da tokom cele sezone igraju protiv najjačih klubova u zemlji, uključujući Partizan i Crvena zvezda, u okviru reformisanog sistema Košarkaške lige Srbije.

Najavljena promena formata podrazumeva da svi srpski abaligaši ubuduće učestvuju u domaćem prvenstvu od samog početka, umesto dosadašnje prakse priključivanja u završnici. To bi u velikoj meri promenilo dinamiku takmičenja, ali i njegov značaj, jer bi liga konačno dobila kontinuitet kvaliteta kroz čitavu sezonu. Za Vojvodinu to znači mnogo više od same promene sistema – to je konkretna šansa za dodatnu afirmaciju i dokazivanje na najvišem nivou srpske košarke. Novi