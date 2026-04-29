Ništa nas neće zaobići! Večeras prvo kiša, tokom noći će pasti i sneg! Nova prognoza RHMZ, stiglo i važno upozorenje, tiče se vodostaja Dunava

Danas je u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, stoji u prognozi RHMZ-a.

Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 14 °S na zapadu do 23 °S na jugoistoku Srbije. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg. U četvrtak (30.04.) U Vojvodini i na zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i