Debi Đurišića i ubedljiva pobeda Zvezde: Spartak bez šansi u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde su upisali ubedljivu pobedu protiv Zlatibora 112:73 (33:14, 23:20, 34:14, 22:24) u prvoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.

Šampion ligaškog dela KLS nije uspeo da pruži pravi otpor crveno-belima. Već u prvih pet minuta je bilo jasno u kom smeru će ići utakmica i da će se za sve na ovom meču pitati igrači kluba sa Malog Kalemegdana. Tim Saše Obradovića je napravio seriju 18:0. To je ujedno bila i razlika nakon 10 minuta igre iako je Zvezda imala i +21. Crveno-beli su nastavili u istom ritmu i u drugom kvartalu, te je nakon četiri minuta na semaforu stajalo 48:23. Tada je usledila serija