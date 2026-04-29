Đoan Penjaroja pred start KLS-a: Vraćamo se pravom takmičarskom ritmu

Košarkaši Partizana imali su podužu pauzu pred sobom, između završetka Evrolige i početka završnica domaćih turnira.

Sada ih čeka prva obaveza u pohodu na titule, jer u četvrtak od 18.30 časova u "Beogradskoj areni" dočekuju Slobodu iz Užica. U pitanju je prva utakmica četvrtfinala KLS-a, a poznato je i ko će imati priliku da nosi crno-beli dres na prvenstvu Srbije. Svoje utiske pred ovaj meč dao je Đoan Penjaroja: "Novo takmičenje je pred nama, specifično i pomalo neobično jer ne možemo da nastupimo u punom sastavu. Ipak, imamo veliko poštovanje prema protivniku. Posle pauze i