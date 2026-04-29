Hapšenje u Novom Sadu: Policija zaplenila marihuanu, ekstazi, amfetamin i LSD

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B.

F. (1975) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 630 grama marihuane, 75 grama ekstazija, 40 grama amfetamina, hašiš i LSD. MUP Srbije Takođe, u stanu je pronađena digitalna vaga i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do